ليبيا – أصدر وزير الصحة بحكومة الوفاق أحميد بن عمر أمس الخميس قراراً بشأن تشكيل لجنة أزمة تتولى متابعة الحالات المصابة جرّاء الاشتباكات التي اندلعت أمس الأول جنوب العاصمة طرابلس.

بن عمر أوضح في قراره رقم “22” والذي تلقت المرصد نسخة منه بأن اللجنة التي يترأسها مدير إدارة الشؤون الطبية الطاهر سليمان ستتولى متابعة الأحداث الجارية وتوفير كافة التسهيلات لتقديم الخدمات الصحية للجرحى.

ونصت المادة الثانية من ذات القرار على تكليف اللجنة بإعداد تقرير يومي عن سير الخدمات الصحية طيلة فترة الاشتباكات وعرضه على الوزير.

وهذا وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية فوزي أونيّس ومدير إدارة التفتيش والمتابعة عمر الطوير ومدير إدارة الشؤون العلاجية إبراهيم عفّان ومدير جهاز الإسعاف والطواريء مصطفى كريمة.