صحة غزة: إصابة 19 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق القطاع

صحة غزة: إصابة 19 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق القطاع

غزة – أصيب 19 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي اندلعت خلال احتجاجات الجمعة الـ 43 لـ”مسيرات العودة” التي ينظمها الفلسطينيون قرب السياج الحدودي الفاصل شرق قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع أن المصابين، جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز والرصاص الحي، كانوا على النحو التالي: 14 متظاهرا و3 مسعفين وصحفيين اثنين.

وأطلق أفراد القوات الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في مخيمات العودة شرق القطاع، ما أدى إلى حدوث العديد من حالات الاختناق.

واحتشد آلاف الفلسطينيين العزل في جمعة “الوحدة طريق الانتصار وإفشال المؤامرات” في مخيمات العودة الخمسة على طول الحدود الشرقية للقطاع غير آبهين بمحاولات الجيش الإسرائيلي قمع الاحتجاجات.

وقتل، منذ انطلاق “مسيرات العودة” في نهاية مارس 2018 في المواجهات أكثر من 240 فلسطينيا بنيران الجيش الاسرائيلي، فيما قتل جنديان اسرائيليان.

المصدر: “معا”