ليبيا – تمكنت قوات الجيش من تحديد ومحاصرة ثم مداهمة موقعين يعودان للقيادي البارز بتنظيم القاعدة عبدالمنعم سالم خليفة الحسناوي المكنى بـ ” أبوطلحة الليبي ” فى منطقة الشاطئ جنوبي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية رفيعة لـ المرصد أن المداهمة جرت فى وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة لمنزلين متجاورين أحدهما مستأجر من قبل أبوطلحة ويتواجد فيه باستمرار والآخر يعود لأشقائه ، فيما لازال مصيره ومصير مساعده عماد الطرشاني مجهولاً فى إنتظار التأكيدات من غرف العمليات عن مصيرهما.

وأكدت ذات المصادر بأن شخصين من تنظيم القاعدة قُتلا فى مداهمة المنزل المستأجر خلال تبادل لإطلاق النار أحدهما قام بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف أما الآخر فقد قُتل خلال الإشتباك .

وأضافت بأن القتيلين من ذوي البشرة البيضاء مرجحة بأن أحدهما قد يكون من الجزائر والآخر رجحت بأن يكون مصري الجنسية من مقاتلي القاعدة الفارين من درنة التي تواجد بها ” أبوطلحة ” فترة من الزمن قبل قضاء الجيش على التنظيم هناك أواخر السنة الماضية .

كما كشف ذات المصادر مقتل مواطن عشريني يدعى رأفت عبدالقادر بن حمد حاول الدخول إلى منطقة الإشتباك القريبة من مركز شرطة المنطقة رغم محاولة منعه وتحذيره من قبل قوات الجيش بالإبتعاد عن المكان إلا أنه حاول التقدم لإستطلاع مايجري فى المركز فلقي حتفه .

ويعتبر ” أبوطلحة الليبي ” أحد أبرز القيادات الإرهابية ليس فى الجنوب فحسب بل فى البلاد برمتها كما يعتبر أحد القادة المؤسسين أو البارزين فى تنظيم جبهة النصرة المُنهار فى سوريا التي تواجد فيها فترة قبل عودته إلى ليبيا .

وفى نوفمبر 2016 شنت مقاتلات أجنبية مجهولة غارة جوية مدمرة على منزلين آخرين يعودان لأبوطلحة فى ذات المنطقة ، قُتل فيهما عدد من أفراد تنظيم القاعدة ، ويُرج وبقوة بأن زعيم التنظيم فى بلاد المغرب العربي مختار بلمختار المكنى بـ ” الأعور ” قد كان من بينهم .

المرصد – خاص