ليبيا – وصل وفد من المجلس الإجتماعي لقبائل ورفلة اليوم الجمعة إلى مدينة ترهونة قادماً من بن وليد وذلك فى محاولة منهم لرأب الصدع ووقف الإقتتال الدائر جنوبي طرابلس بين اللواء السابع و قوة حماية طرابلس ، وذلك وفقاً لما أفاد به مراسل المرصد فى بن وليد .

وترأس الوفد القادم من بن وليد الشيخ د.محمد البرغوتي وضم بالإضافة له عدد من مشائخ وقبائل ورفلة وقد ألقى البرغوتي كلمة فى مشائخ وأعيان وحكماء ترهونة برئاسة الشيخ صالح الفاندي ، أبدى خلالها إستعداد ورفلة للتوسط ووقف إطلاق النار والمصالحة مع أعيان طرابلس ووقف نزيف الدم .

وحذر البرغوتي فى كلمته التي دعا فيها لضبط النفس ، من مغبة سفك الدماء وحرمتها على المسلم مؤكداً بأن هذه الحروب لم ينتج عنها إلا المزيد من الأرامل والثكلى ومبتوري الأطراف والأيتام ، كما أشار إلى أن الوضع الحالي الذي تعاني منه البلاد لابد له وأن يتوقف وأن يتجمع الليبيون خلف كلمة سواء وأن يلتقوا على طاولة واحدة على أرض ليبيا بعيداً عن التدخل الأجنبي .

ومن جهتها خوّلت مكونات ترهونة ومجلسها وحكمائها وفد قبائل ورفلة بعمل ما يراه مناسباً فى هذا الإطار ، كما شدد الفاندي على دعمهم للسلم الإجتماعي وحرصهم الشديد عليه ، معرباً عن أمانيه لقبائل ورفلة بنجاح مساعيهم ، كما تقدم لهم بالشكر على مبادرتهم وتحركهم السريع حرصاً منهم على الصالح العام ، وذلك على حد تعبيره .

وفى حدود الساعة السابعة مساءً غادر وفد ورفلة ترهونة متجهاً إلى طرابلس لمباشرة جهود الوساطة معهم ، وأجرى الشيخ البرغوتي مداخلة عبر قناة الدردنيل ” أعرب فيها عن أمنياته بأن يجد وفدهم ذات القبول والتعاون والتجاوب لدى الطرف الآخر بما يرضي الطرفين ويرضى الله ويحقن الدماء ” .

المرصد – خاص

المرصد – خاص