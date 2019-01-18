ليبيا – قال رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي أمس الخميس إنه يعمل على حث الاطراف الليبية كي تدرك المسؤوليات أمام الشعب الذي لا يطالب سوى بالاستقرار والرفاهية.

كونتي أكد في مقابلة مع صحيفة لا ستامبا الايطالية ونشرتها وكالة “آكي” للأنباء أن الليبيين هم الذين يتعين عليهم أن يجدوا حلاً لمصلحة مواطنيهم.

وبشأن ما يمكن أن تقوم به إيطاليا، أضاف كونتي إن حكومته تسعى للإسهام في توفير ضغط دولي تحت قيادة الأمم المتحدة دون تجاوزات في الادوار التي من شأنها هي الأخرى زعزعة الإستقرار وإحداث الضرر.

وعن عودة نشاط تنظيم داعش في ليبيا وإنقسام حكومة الوفاق وفيما إذا كان مؤتمر باليرمو أصبح في طي الذكريات أجاب كونتي :”لم أخدع نفسي أبداً بأن مؤتمر باليرمو يمكن أن يقدم حلاً نهائياً قلت فيه حينها إن على المجتمع الدولي ونحن أولاً الإلتزام بإتخاذ إجراء لتجنب تصعيد محتمل للنزاع المسلح في ليبيا”.