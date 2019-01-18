إسبانيا – واصل إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، استبعاد البرازيلي مالكوم من قائمة الفريق الكتالوني، حيث خرج اللاعب من مواجهة ليفانتي المقرر لها مساء اليوم، الخميس، في إياب الدور ثمن النهائي من كأس ملك إسبانيا.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن مالكوم يتمسك بالاستمرار مع برشلونة، رغم عدم الاعتماد عليه منذ بداية الموسم، حيث يرفض اللاعب الرحيل عن البلوجرانا، ويريد إثبات قدرته وأحقيته باللعب مع بطل الدوري الإسباني.

وأضافت الصحيفة أن مالكوم لن ينظر إلى العروض المقدمة إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ونفى التقرير وقوع محادثة بين فالفيردي ومالكوم، من أجل إقناع اللاعب بالبحث عن فرصة في ناد آخر.

ولم يتمكن مالكوم من لعب سوى 363 دقيقة هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدفين أمام إنتر ميلان في ملعب سان سيرو، وكولتورال ديبورتيفا ليونيسا في كأس ملك إسبانيا.

المصدر : كووورة