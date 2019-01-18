الإمارات العربية – أقر مدرب المنتخب القطري “الاسباني فيليكس سانشيز”، بصعوبة مباراة فريقه امام المنتخب الوطني العراقي في ثمن نهائي كأس آسيا، مؤكداً أن اسود الرافدين من اقوى المنتخبات في البطولة.

وتصدرت قطر المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة، بعدما حققت الفوز في ثلاث مواجهات أمام لبنان وكوريا الشمالية والسعودية.

وقال سانشيز في المؤتمر الصحفي الذي عقب مباراة فريقه أمام السعودية “لدينا عدة لاعبين شباب تحت 23 عاماً، وجميعهم قدموا مستوى رائع في مباراة اليوم، كما هو الحال مع بقية اللاعبين، وبالنسبة لي فإن الفريق بأكمله قام بمجهود كبير بشكل جماعي وحقق الفوز”.

واضاف “الآن انتهينا من الدور الأول، وبالتالي لا يهم عدد الانتصارات التي حققناها في الدور الأول، الآن الأمور تعتمد على مباراة واحدة في كل دور، ولهذا يجب أن نركز على كل مباراة من أجل مواصلة المنافسة”.

وبين أن “المحافظة على نظافة شباكنا في ثلاثة مباريات أمر مهم من أجل تحقيق الانتصارات والتقدم في المنافسة، وهذه هي الطريقة التي يجب أن نواصل فيها في المباريات المقبلة”.

وبين بالقول “أنا لا أحبذ الحديث عن لاعب بعينه، ولكن المعز علي هو قلب هجوم، ومهمته أن يسجل الأهداف، وهو يقوم بمجهود كبير ونتمنى أن يواصل نجاحه في التسجيل ومساعدة الفريق”.

وعن مواجهة اسود الرافدين، أكد سانشيز بالقول “نحن نعرف أن منتخب العراق خصمنا في المباراة التالية هو من أقوى الفرق في البطولة، وأياً كان الفريق المقابل في هذه المرحلة فهو سيكون صعباً، ولهذا يجب أن نكون جاهزين لتقديم مستوى قوي أمام فريق مثل العراق الذي يمتلك مواهب مميزة”.