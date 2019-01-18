إيران – أقر مسؤول إيراني رفيع الجمعة، بأن إيران تعاني من أزمة شديدة في مجال تصدير النفط، مشيرا إلى الصعوبات، التي تواجه بلاده بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، ومنها شحن الخام.

وقال نائب الرئيس الإيراني ورئيس مؤسسة التخطيط والموازنة محمد باقر نوبخت، إن “مشروع موازنة العام الفارسي المقبل، الذي يبدأ في 21 مارس، وضع على أساس تصدير نحو 2.4 مليون برميل من النفط يوميا.

ووفقا لنوبخت فإن صادرات إيران من الخام لن تتجاوز خلال العام الفارسي الجاري 2.8 مليون برميل من الخام في اليوم، ويعني ذلك أن طهران تستهدف مستوى أقل في ميزانيتها الجديدة.

ورغم أن الحكومة خفضت توقعاتها لصادرات النفط، إلا أن نوبخت أعرب عن تخوفه من أن بلاده ستجد صعوبة ببلوغ مستوى الـ2.4 مليون برميل من النفط يوميا.

وفيما يتعلق بالصعوبات التي يواجهها قطاع النفط الإيراني، قال: “لا نواجه مشكلة بهبوط صادرات النفط فقط، بل كذلك في استلام عائدات النفط، غير ممكن حاليا أو يتم بصعوبة شديدة”.

وشدد نوبخت على أن الحكومة الإيرانية فعلت كل ما بوسعها فيما يخص العقوبات الأمريكية، إذ عملت ومنذ توليها زمام البلاد على رفع العقوبات.

وعن مدى تأثير العقوبات الأمريكية على إيران، قال نوبخت، إن “عقوبات واشنطن لا ترحم و نواجه ظاهرة مشؤومة اسمها ترامب”، معترفا أن طهران تواجه ظروفا صعبة لا سابق لها.

كذلك أشار إلى الضغط المتزايد من قبل واشنطن على الدول التي تتعامل مع إيران، حيث قال: “نواجه ظروفا صعبة على المستوى الدولي فإذا ما اتفقنا مع مشتر أجبروه على التخلي عن التعاون معنا في اليوم التالي”.

وكانت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في مايو الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران، وأعاد فرض العقوبات على طهران، والتي دخلت حيز التنفيذ في 2018 على دفعتين، وكانت الأشد في نوفمبر الماضي.

المصدر: RT