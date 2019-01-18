ليبيا – أعلن مكتب رئيس الوزراء ” الاسرائيلي ” أن بنيامين نتنياهو سيقوم الأحد المقبل بزيارة الى تشاد تستغرق عدة ساعات، يلتقي خلالها الرئيس إدريس ديبي.

وبعد طول جدل وتكهنات ، قال مكتب نتنياهو إن هذه ستكون الزيارة الأولى لرئيس وزراء اسرائيلي الى تشاد ، وذلك وفقاً لما نقلته عن المكتب وكالة الأنباء الإيطالية .

وكان رئيس تشاد ديبي قد زار تل أبيب في شهر نوفمبر الماضي في اول زيارة لرئيس تشادي إلى هناك وإلتقى خلالها بناتنياهو وإدارته.

وكانت تشاد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع ” إسرائيل في السبعينيات ، ومع ذلك فقد تواصلت الاتصالات بين البلدين ولكن بشكل سري

ويسود الاعتقاد بأنه سيتم خلال زيارة نتنياهو، يوم الأحد، الإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتشاد.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي كات قد أجرى الثلاثاء والإربعاء زيارتين وصفت بالتاريخية لكل مم تشاد والنيجر ، بحث خلالها عدة مواضيع من بينها أهمية تأمين الحدود مع ليبيا .

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