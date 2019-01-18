ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية أمس الخميس على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية بالتزامن مع الاستفتاء على الدستور وتوحيد المؤسسات للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية هو الطريق الأمثل لحل الازمة الليبية.

نصية حمّل في تغريدة له نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” كل من يقف ضد إعادة تشكيل السلطة التنفيذية مسؤولية الفوضى والدماء والفساد.

يشار إلى أن تصريحات نصية تأتي بعد تجدد الاشتباكات بين قوة حماية طرابلس واللواء السابع بمنطقتي قصر بن غشير والسبيعة وسط تراجع لقوات اللواء السابع إلى منطقة سوق الخميس مسيحل رغم تكليفهم من قبل وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا بتأمين منطقة مطار طرابلس .