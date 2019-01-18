روسيا – أشار وزير الرياضة الروسي بافل كولوبكوف إلى نجاح مهمة خبراء الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات “وادا” في الحصول على قاعدة بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات.

ونقل المركز الصحفي لوزارة الرياضة اليوم عن كولوبكوف قوله: “تم الانتهاء من عمل مكثف مع مفتشي “وادا”، وعملت جميع الأطراف لإنجاح المهمة، وقدمت وزارة الرياضة أقصى قدر من المساعدة في حل جميع القضايا المتعلقة بنسخ البيانات”.

وأضاف: “الآن يمكنني أن أقول بكل ثقة إننا قد أوفينا بجميع متطلبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وفقا لاتفاقاتنا السابقة، وعملا بالمعايير الجنائية الروسية”.

وحدد في وقت سابق للوكالة الروسية لمكافحة المنشطات “روسادا” والسلطات الروسية تاريخ 31 ديسمبر 2018 موعدا نهائيا لإتاحة الوصول إلى البيانات كشرط في قرار اللجنة التنفيذية لـ”وادا” في 20 سبتمبر 2018 لاستعادة “روسادا” عضويتها في الوكالة العالمية.

وتعذر في الـ17 من ديسمبر الماضي على وفد من “وادا” مؤلف من خمسة خبراء، الوصول إلى البيانات لأسباب فنية تتعلق بعدم مطابقة معدات فريق التفتيش للقانون الروسي، لكنه تم في وقت لاحق حل هذه المشكلة من قبل السلطات الروسية.

ومن المقرر أن يسلم الخبراء تقريرهم للجنة مراجعة الامتثال التابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، والتي سترفع بدورها تقريرا للجنة التنفيذية لـ”وادا”، التي ستنظر في هذه القضية في اجتماع استثنائي في الـ22 من يناير الجاري.

المصدر: sport-express.ru