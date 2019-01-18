صادرات تركيا من ألعاب الديجيتال ترتفع إلى مليار و50 مليون دولار

صادرات تركيا من ألعاب الديجيتال ترتفع إلى مليار و50 مليون دولار

تركيا – أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، الجمعة، ارتفاع صادرات البلاد من ألعاب الديجيتال إلى مليار و50 مليون دولار عام 2018.

جاء ذلك في فعالية بحفل “الكشف عن صادرات تركيا من ألعاب الديجيتال والبرمجيات لعام 2018″، بمشاركة جمعية تطوير ألعاب الديجيتال، ومجلس المصدرين الأتراك.

وأوضحت بكجان أن صادرات تركيا من ألعاب الديجيتال عام 2016 كانت 500 مليون دولار، لترتفع إلى مليار و50 مليون دولار خلال سنتين.

وأشارت الوزيرة إلى أن هدف تركيا أكبر من هذا الرقم.

ولفتت بكجان إلى أن حجم سوق الألعاب في تركيا يبلغ 750 مليون دولار.