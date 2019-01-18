الولايات المتحدة – يعتبر التنفس رد فعل تلقائي وحيوي يبقينا على قيد الحياة، إلا أن طريقة التنفس تمثل أمراً هاماً في مساعدتنا على تحسين الصحة وتخفيف جميع أنواع الإضطرابات لدينا.

وقد أورد مدرب التنفس، الدكتور ستيورات سانديمان في لقاء له مع صحيفة ميرور أونلاين، 5 تقنيات بسيطة يمكن للمرء عبرها التخفيف من بعض الاضطرابات والمشاكل التي قد يواجهها المرء في حياته اليومية، على النحو التالي:

1- التنفس على دفعات

ينصح باتباع التقنية التالية للخلود للنوم خلال وقت قصير جداً: ضع طرف لسانك على حافة أسنانك الأمامية، ثم أطلق الزفير بقوة عبر فمك، ثم قم بإغلاق فمك واستنشق الهواء عن طريق الأنف واحبسه لسبع ثوان قبل أن تطلق الزفير ببطء. كرر العملية عدة مرات وستغرق في نوم عميق على الفور.

2- إبطاء التنفس

معظمنا يتنفس بمعدل 12- 18 مرة في الدقيقة، لكن دراسة سريرية أمريكية نشرت في مجلة “بين” وجدت بأن إبطاء التنفس بمقدار النصف قد يقلل من الشعور بعدم الراحة.

3- تنفس القلق

إذا كنت تشعر بالقلق، حاول التنفس ببطء من خلال الأنف وتوجيه نفسك باتجاه بطنك. قم بنفخ خديك بالهواء واحبس النفس لخمس ثوان ثم أطلق الهواء عبر الأنف ببطء.

4- تنفس للحصول على الطاقة

تساعد هذه التقنية، على ضخ الطاقة في جميع أنحاء الجسم، ويجب تنفيذها على النحو التالي: اتخذ وضعية الجلوس بحيث يكون عمودك الفقري مستقيماً، وقم بالتنفس السريع عبر الفم. أغلق فمك واستمر بالتنفس السريع من خلال الأنف. بعد ذلك ارفع يديك إلى الأعلى مع الاستنشاق، واخفضهما مع الزفير. كرر العملية من 15- 20 مرة.

5- تنفس التخفيف من الصداع

تساعد هذه التقنية على التخلص من الصداع وتوتر الفك والوجه والعنق، وتعمل على النحو التالي: أولاً استنشق الهواء ببطء وبعمق من خلال أنفك، ثم أطلق الزفير بقوة عبر الفم. بعد ذلك افتح فمك قدر المستطاع واستنشق الهواء ببطء. كرر العملية من أريع إلى ست مرات.

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