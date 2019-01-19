ليبيا – أكد السفير الألماني لدى ليبيا ” أولفير أوفكزا ” على أن بلاده تدعم بشكل كامل مقترح المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة.

السفير الألماني قال في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” إن بلاده تدعم مقترح البعثة بخصوص عملية سياسية شاملة و وحدة مؤسسات الدولة والإصلاحات الاقتصادية الشاملة.

ويأتي هذا التعليق من السفير الألماني عقب يوم واحد من الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي غسان سلامة لمجلس الأمن بشأن ليبيا وخطته للمؤتمر الجامع التي قوبلت بانتقادات ليبية واسعة .

المرصد – متابعات