البيت الأبيض: ترامب يخطط للقاء ثان مع الزعيم الكوري الشمالي في نهاية فبراير

البيت الأبيض: ترامب يخطط للقاء ثان مع الزعيم الكوري الشمالي في نهاية فبراير

واشنطن – أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لعقد لقاء ثان مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في نهاية فبراير القادم.

وأضافت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية، سارة ساندرز، أن الإعلان عن مكان عقد القمة الأمريكية الكورية الشمالية الجديدة سيتم لاحقا.

وأكدت ساندرز أن ترامب عقد اليوم الجمعة اجتماعا استغرق ساعة ونصف الساعة مع كيم يونغ تشول، نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، حيث بحثا مسألة نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية ولقاء القمة الثاني مع الزعيم الكوري الشمالي.

كما التقى كيم يونغ تشول الذي وصل واشنطن يوم أمس الخميس في زيارة رسمية، بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

ورجحت تقارير إعلامية أنه قد يجتمع مع رئيسة وكالة المخابرات المركزية، جينا هاسبل.

ونظمت القمة الأولى بين ترامب وكيم يوم 12 يونيو الماضي في سنغافورة، ووافق الزعيم الكوري الشمالي خلال المباحثات مع ترامب على التخلي عن تطوير الأسلحة النووية مقابل تقديم واشنطن ضمانات أمن لكوريا الشمالية.

المصدر: رويترز