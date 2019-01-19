ليبيا – إختتم خلال اليومين الماضيين في مدينة طرابلس إجتماعات الجمعية العمومية للشركات التابعة للشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات القابضة.

الإجتماعات تناولت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للجمعية إعتماد الخطط الإستراتيجية وإعتماد الميزانية التقديرية للشركات لسنة 2019 وكذلك إعتماد بعض اللوائح الإدارية والمالية المعدلة.

وتم أيضاً خلال الإجتماعات توقيع إتفاقية خدمات أسعار التراسل الجديدة بين الشركات التى من شأنها تقديم أسعار مخفضة للسعات العالية بما يشجع شركات المحمول والشركات المقدمة لخدمات الانترنت على تقديم خدماتها في المدن والقرى البعيدة وتوفير سرعات عالية وأفضل الخدمات لزبائنها.

وحضر الإجتماعات أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة ومجالس إدارة شركات كل من المدار الجديد و ليبيانا للهاتف المحمول و الجيل الجديد و ليبيا للإتصالات والتقنية و هاتف ليبيا والإتصالات الدولية.