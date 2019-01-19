السودان – نفى المتحدث باسم الشرطة السودانية هاشم علي عبدالرحيم، استخدام قوات الأمن للرصاص لتفريق المتظاهرين، مشيرا إلى أنها استخدمت فقط الغاز المسيل للدموع.

وقال عبد الرحيم في مؤتمر صحفي، في “أحداث الخميس أصيب مواطنون وأفراد من الشرطة، وأن المتوفين اثنين فقط، وليس ثلاثة كما يروج له، وليس بينهم صبي”.

وأعلنت “لجنة الأطباء المركزية”، وهي جهاز غير رسمي، في بيان لها، أن “عدد القتلى 3”.

ونقلت وكالة “رويترز”، عن ناشط في السودان، بأن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي على مشيعين بجوار منزل محتج قتل في وقت سابق.

ويشهد السودان تظاهرات منذ ديسمبر الماضي احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، حيث تجمهر المتظاهرون صباح اليوم الجمعة أمام مستشفى رويال كير، مرددين هتافات تطالب “بإسقاط النظام والقصاص للقتلى”.

المصدر: RT