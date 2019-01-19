ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله السيباني إن مجلس النواب أصدر التعديل الحادي عشر المتعلق بقانون الإستفتاء انطلاقاً من مصلحة الوطن العليا والحاجة الماسة لقاعدة دستورية تبنى عليها انتخابات وينبثق عنها مجلس نواب وحكومة دائمة، مشيراً إلى أنه بعد إجراء مجلس النواب استطلاعات للرأي التي أكدت رغبة حوالي 70% من الشعب بإجراء انتخابات تم هذا التعديل للحصول على قانون استفتاء للإستفتاء على الدستور.

الشيباني إعتبر خلال تصريح أذيع على قناة”ليبيا الأحرار” وتابعته صحيفة المرصد أنه مع إحترامه للقانون والمحكمة لكن المحكمة الدستورية هي من ألغت مقترح فبراير الذي جاء بمجلس النواب و ورطته في هذه المشكلة، مؤكداً على أن البرلمان مستمر في الاستفتاء على الدستور من أجل مصلحة الوطن.

ويرى أنه من الضروري في ظل الظروف الاستثنائية أن يتم الحكم ليس بنص القانون بل بروح القانون وعلى مجلس النواب تحمل مسؤوليته تجاه الخطر الذي يواجه البلاد للمضي قدماً في الاستفتاء على الدستور.

وعلق على وصف مقدمي الطعون الجلسة التي تم التصويت فيها على التعديلين بأنها باطلة مستبعداً ان تكون كذلك لأنه عندما أحيل قانون الاستفتاء و حدث الجدل حول هل هذا القانون يتم التصويت عليه بـ 120 أو بالأغلبية المطلقة أو بنصف الحاضرين +1، تم إحالته إلى لجنة استشارية مكونة من مجلس النواب التي أوضحت بدورها أنه يمكن التصويت على القانون بالأغلبية المطلقة نصف الحاضرين +1 وليس بـ 120.

الشيباني تابع قائلاً :” قمنا بتعديل الإعلان الدستوري ومن حق مجلس النواب أن يقوم بتعديله و لا سلطة غير مجلس النواب مخولة بإجراء التعديل على الإعلان الدستوري، نحن بحاجة لهذا التعديل خاصة فيما يتعلق بالدوائر الثلاثة لأن هناك ناس من بعض الأقاليم والمكونات أصرت على ضرورة تقسيم ليبيا لـ 3 دوائر 50+1 حتى لا نعزز الأغلبية كما يقولون وفي مجلس النواب كان من الصعوبة تمرير هذا القانون بدون الأمر”.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن التمسك بنص القوانين يضر بالمصلحة العامة أحياناً خاصة في الظروف الإستثنائية الراهنة، مبيناً أن تقديم الطعن عبارة عن ضربة استباقية وليس حرص على القانون والاستفتاء والإعلان الدستوري إنما نتيجة لعدم رضاهم على مسودة الدستور ورغبتهم بعرقلة هذا الأمر.