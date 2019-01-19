ليبيا – رد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق على خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة المثيرة للجدل بشأن إجراء إنتخابات برلمانية أولاً ثم الإستفتاء على الدستور ثم إنتخابات رئاسية .

وقال بليحق بأن رفض الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد وفقاً لقانون الإستفتاء الذي أصدره مجلس النواب يعني بأن هناك خيار آخر هو الأنسب للبلاد .

وعن هذا الخيار الأنسب ، قال الناطق باسم مجلس النواب هو العمل بقرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014 والقاضي بانتخاب رئيس مؤقت للبلاد بشكل مباشر من قبل الشعب الليبي.

وكان سلامة قد أكد الأسبوع الماضي فى تصريحات لقناة الحرة الأمريكية سعيه لتمرير خطته المشار لها من خلال المؤتمر الجامع الأمر الذي أثار حفيظة عدد من الشخصيات والأطراف التي تسائلت عن فائدة عقد هذا المؤتمر لطالما كانت النتيجة معروفة مسبقاً وهي تأجيل الإنتخابات الرئاسية .

المرصد – متابعات