ونقلت وكالة رويترز عن كولدو قوله، الجمعة: “نحقق تقدما في المفاوضات على أوسع نطاق بين البلدين على الإطلاق. نبحث جميع القضايا”.

وأضاف: “سيستغرق الأمر وقتا ولكننا نتقدم.. أحب أن نتوصل لاتفاق. أنا تاجر حر، لكنه يجب أن يكون اتفاقا عظيما”.

ومن المقرر أن يزور نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه الولايات المتحدة يومي 30 و31 يناير، لعقد الجولة القادمة من المحادثات مع واشنطن.

وتأتي زيارة ليو بعد مفاوضات على مستويات أقل عُقدت في بكين الأسبوع الماضي، سعيا لتسوية الخلاف التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم قبل الثاني من مارس، وهو الموعد الذي حددته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.