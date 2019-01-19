أستراليا – يشرع مشفى أسترالي بمعالجة المرضى الميؤوس من حالتهم، من عوارض القلق الذي يرافق الإنسان قبل الموت، وذلك باستخدام فطر “المشروم السحري”.

ويقوم مشفى “St Vincent” في مدينة ملبورن، بإعطاء المرضى الميؤوس من حالتهم، عناصر غذائية من “المشروم السحري”، في تجربة طبية جديدة تهدف إلى التقليل من القلق الذي يرافقهم قبل الموت.

وانتظر المشفى لسنة كاملة حتى حصل على موافقة السلطات الأسترالية المعنية، لكي يتمكن من بدء التجربة العلمية، مع قدوم شهر أبريل 2019.

ومن المقرر إعطاء المرضى المستهدفين جرعات أحادية من مركب محفز نفسيا، يوجد في “المشروم السحري” ويدعى الـ “سيلوسيبين”، أثبت مؤخرا تأثيره الإيجابي على الدماغ في تغيير “توقعات” المستخدم.

وسرع صدور الموافقة الحكومية على التجربة الطبية، دراسة أكاديمية نشرتها جامعة “John Hopkins” في الولايات المتحدة الأمريكية، أكدت أيضا دور الـ “سيلوسيبين” في تخفيف علامات القلق المرافق لمرضى السرطان.

كما أثبتت الدراسة التي أجرتها الجامعة على مجموعة من المرضى، أن مستخدمي المركب بدأوا يستمتعون بجودة حياة أفضل، في حين أكد ثلثاهم أن التجربة كانت من أفضل التجارب التي مروا بها طوال حياتهم.

المصدر: RT