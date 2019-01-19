فيينا – أغلقت أسعار النفط، السبت، على ارتفاع بلغ 3% بدعم من خطة أوبك لخفض الإنتاج، إضافة الى المساعي لانهاء التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وأغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق لها 1.44 دولار، أو 2.35 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 62.62 دولاراً للبرميل.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.66 دولار، أو 3.19 في المئة، لتسجل عند التسوية 53.73 دولاراً للبرميل.

ونشرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قائمة بتخفيضات انتاج النفط لأعضائها وللمنتجين الرئيسين الآخرين بدءا من أول كانون الثاني 2019 لتعزيز الثقة في اتفاقها لخفض إمدادات الخام.

واتفقت مجموعة المنتجين في كانون الأول على خفض انتاج النفط بمدار 1.2 مليون برميل يوميا لدعم أسعار الخام وتقليص تخمة نفطية في وقت يتزايد فيه المعروض، وخصوصا من الولايات المتحدة.