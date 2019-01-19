ليبيا – إستقبل رئيس مجلس الاداره بالهلال الأحمر الليبي مرعي الدرسى بمقر الأمانة العامه في مدينة بنغازى كلاً من مفتاح ضو نائب رئيس الجمعية العمومية ومدراء فروع كل من “الشاطئ، طرابلس، سبها، الزاوية، بنغازى، العجيلات،جالو”.

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المجتمعون بحثوا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للهلال الأحمر آخر المستجدات أعمال الهلال الأحمر بشكل عام وأوضاع الجنوب ومستجدات الأحداث بالعاصمة طرابلس بشكل خاص.

وأثنى رئيس مجلس الإدارة على دور إدارة ومتطوعي فرعى طرابلس وسبها و العمل الإنساني الذى قدموه واستجابتهم السريعه أثناء الأزمة.