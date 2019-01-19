ليبيا – أصدرت 132 شخصية ليبية من أكادميين وسياسيين ونشطاء وقانونيين ومدونين ومهنيين ورؤساء منظمات بياناً ، مساء السبت ، نددت فيه بإحاطة المبعوث الأممي غسان سلامة لمجلس الأمن يوم أمس الجمعة .

وإتهم الموقعون على البيان الذي تلقت المرصد نسخة منه المبعوث سلامة بمحاولة إستنساخ ” طائف ليبي ” يكرّس سطوة المليشيات على الدولة والقرار وذلك فى إشارة منهم لإتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية مطلع تسعينيات القرن الماضي .

وأكد البيان على إن إحتكار إستخدام القوة والسلاح يجب أن يكون فى يد الدولة لا فى يد مجموعات مسلحة متصادمة وإيهام المجتمع الدولي بأن هناك ترتيبات أمنية تجري من خلال هؤلاء المسلحين .

و فى مايلي النص الحرفي الكامل للبيان :

السيد غسان سلامة

الممثل الخاص لﻷمين العام للامم المتحدة في ليبيا

تحية وبعد ..

لا نشك انك تابعت التطورات حول مشاركة ليبيا في قمة التنمية العربية والتي تمثلت في تهديدات رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وإهانة العلم الليبي من قبل منتمين لحركة أمل اللبنانية.

ونحن هنا لا نلومك بصفتك ممثل الامين العام للامم المتحدة في ليبيا، وإنما نذكرك بأنك كنت احد مهندسي اتفاق الطائف

الذي انهى الحرب اللبنانية منذ ثلاثون عاما عبر تحويل قادة الميلشيات المتناحرة في لبنان وقتها من أمراء حرب إلي اصحاب سلطة ومناصب سياسية في الدولة اللبنانية الهشة ومن ضمنهم نبيه بري.

إن الدولة اللبنانية التي لازالت ميلشياتها تولي مصالحها الضيقة فوق مصلحة الدولة، ولايزال فيها الجيش اللبناني يبحث عن مكان له وسط تغول الميلشيات وسيطرتها على القرار الامني وحتى السياسي الذي يحرج الدولة اللبنانية ويخرج عن سياساتها العامة واعرافها الدبلوماسية رغم مرور ثلاثون عاما على تكونها.

إن المثال السيء للدولة اللبنانية الهشة المبنية على تحول أمراء الميلشيات لسياسيين والذي كنت أحد مهندسيه في الطائف منذ ثلاثون عاماً نرفض تماماً تكراره أو مقاربته أو حتى مجرد التفكير في حل مشابه له في ليبيا على اﻹطلاق.

إن ما يحدث الأن من محاولات لأدماج الميلشيات في الترتيبات الأمنية في طرابلس، وأيهام الرائ العام المحلي والدولي بأنه يمكن إعادة تدوير الميلشيات وقادتهم في أجسام امنية او سياسية شرعية (رغم عدم امتثالهم لشرعيتهم والتصادم المسلح المتكرر بينهم وسط التجمعات السكانية وتهديد ارواح وممتلكات المدنيين) في الدولة الليبية هو امر مرفوض ومستهجن بالمطلق، ولن نقبل به باي حال من الأحوال.

إن أساسات الدولة التي تتمثل في المؤسسات العسكرية والامنية والقضائية هي حكر على المحترفين فقط من افراد الجيش والشرطة والامن والقضاء المؤهلين من الكليات والمراكز العلمية والتدريبية المتخصصة فقط دون غيرهم، ولن يكون للميلشياويين المشرعنين عسكريا او شرطيا مكان فيها إلا كسوس ينخر اساساتها حتى تسقط وتسقط معها الدولة.

حفظ الله ليبيا

وأعان شعبها على إستعادة السيادة والهيبة والقرار

الموقعون :

1.جمال شلوف (رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث)

2.حليمة عبدالمطلوب يونس (عضو مؤتمر وطني سابق)

3.عبدالناصر مفتاح السكلاني (عضو مؤتمر وطني سابق)

4.محمد عبدالكريم دومه (عضو مؤتمر وطني سابق)

5.المختار الجدال (عضو هيئة تدريس جامعي)

6.فرج محمد ياسين (مندوب طبرق بحواري جنيف وبروكسل)

7.امل اسماعيل الكوافي (رئيس جمعية أستبشروا)

8.الهام محمد الفيتوري (رئيسة منظمة صناع الحياة)

9.فتحي فرج فضل الله (مهندس نفطي متقاعد)

10.الطاهر الطيب الشريف (مهندس)

11.ناصف عبدالسلام الفرجاني (ناشط سياسي)

12.ياسين عثمان جادالله الحسنوني (باحث دكتوراه في مجال اﻹعلام)

13.اشرف مفتاح بوبكر (مهندس مدني)

14.اسامه محمد بن زقلام (مدون)

15.فتحي جمال ادريس (منسق حراك جيشنا طوق النجاة طبرق)

16.صالح عبدالقادر عثمان (منسق حراك جيشنا طوق النجاة البيضاء)

17.صالح سالم احميده (مهندس مدني)

18.عبدالسلام علي عبدالسلام (منظمة سواء للتنمية البشرية)

19.جادالمولى خليل ادريس (مدير مكتب رئيس تسيرية بلدية طبرق)

20.شريف هيبة علي (اخصائي اجتماعي)

21.رجب عبدالله السنوسي (مهندس طيران)

22.احمد الصافي الشريف (استاذ جامعي)

23.عزالدين عمر مجيد (حراك جيشنا طوق النجاة المرج)

24.جمال بالنور (محامي)

25.جمعة شعبان الحبوني (مدرب رياضي)

26.نوري عبدالله عياد غيضان (رئيس سابق لتنسيقية المجتمع المدني طبرق)

27.حميد سعيد سيف النصر (ناشط مدني)

28.محمد ابراهيم محمد الحوتي (مدون)

29.عائشة احمد بازامه (شاعرة واديبة)

30.حسن ابريك الدمنهوري (استاذ جامعي وناشط بيئى)

31.حليمة عبدالرازق الدرسي (شاعرة وأديبة)

32.شعيب أدريس شعيب (مفتش بوزارة العمل)

33.صالح محمد الجروشي (مصرفي)

34.سمية محمد الزوي (قانونية)

35.محمد بوبكر العربي (عامل بشركة البريقة)

36.حنين عبدالله الجبالي (طبيبة)

37.امل امراجع خليفة (اكاديمية)

38.حلوم فرج الفلاح (مؤسسة ليبيا وطني)

39.صبيحة عثمان بلل (رئيس مجلس إدارة منظمة اساطير اﻷولين)

40.محمود عيسى البرعصي (ناشط سياسي)

41.احمد ثابت (مستشار دبلوماسي)

42.فيصل عبدالله عمر (عضو مجلس اتحاد النخب)

43.ابراهيم خليل عمر قويدر (خبير قضائي بمركز الخبرة القضائة والبحوث)

44.حامد محمد المكي (مدون)

45.محمد المهدوي زناد (إعلامي)

46.محمود فوزي بشير عزيز (مدون)

47.فريدة محمد محمود الفارسي (مدونة)

48.حليمة سعد بوهزاوي (عضو هيئة تدريس ونائب مدير معهد ابن خلدون)

49.الامين العربي الامين (طيار متقاعد)

50.محمد عبدالسلام الصاوي (عضو مجلس إدارة متحف طبرق)

51.جادالمولى عياد صالح (ناشط مدني)

52. راقي محمد فضل (أستاذ جامعي)

53.محمد عطية الله حدوث (ناشط مدني)

54.حسين عبدالله عبدالغني (رئيس قسم التوثيق مركز الخبرة القضائية والبحوث طبرق)

55.قدرية عثمان الشهيبي (الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدرصاف)

56.مها امساعد العبيدي (قانونية واستشاري شبكة دعم وتمكين المراة)

57.آيله سعد الحمري (ناشطة مدنية)

58.عوض عبدالهادي الشاعري (كاتب صحفي وأديب)

59.نجوى مصطفى (ناشطة مدنية)

60.عيد علي العمامي (مدرب تنمية بشرية)

61.طارق موسى محمد (مهندس بالهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني)

62.مفتاح طيب الحادق ( رجل أعمال)

63.موسى عبدالرازق القري

64.خالد المهدي مسعود

65.محمد عبدالرازق موسى

66.انور عبدالرحيم التليسي

67.ريلة ابوبكر محمد

68.محمود صالح حامد

69.فائزة عبدالونيس عبدالرازق

70.حسن بن طاهر

71.جمعة محمد عبدالونيس

72.فرج جوده مصباح

73.حمد الطيف

74.فرج رزق النمر

75.محمد الهمالي الجروشي

76.محمد علي الساحلي

77.انتصار محمد ابراهيم العوامي

78.محمد عمران العبد

79.مريم محمد اوحيده

80.مريغان شعبان مريغان

81.صالح علي مؤمن الدرسي

82.عواطف عبدالله الزوي

83.عوض زيدان

84.ادريس خميس عبدالخير

85.فتحي سليمان ارحومه

86.احمد محمد بوكحول

87.خليفة محمود النواع (مستشار هندسي)

88.آمال ابراهيم جلول

89.سامية الهاشمي (مفتشة تربوية)

90.عوض عبدالله مصباح (معلم متقاعد)

91.وداد محمد الحجاجي (أستاذ جامعي)

92.عبدالقادر خالد السرحاني (مصرفي)

93. أيمن محمود حامد ( عضو هيئة تدريس جامعي )

94. محمد عبدالله احمد اسكندراني

95. ابراهيم سعيد القديري

96. طارق موسى الشلوي ( موظف مصرف)

97. مسعود عبدالحفيظ قادير

98. سعيد مراجع غريب البدين (مهندس)

99. خليفة مفتاح عمر (مهندس)

100. نجية مفتاح البوعزي(عضو هيئة تدريس جامعي)

101.فتخ الله الجراري الجبالي

102.عمر الطيب الشريف (مهندس)

103. محمد بلقاسم ابراهيم الشيخى

104.فائز آدم ميكائيل حسن (فني كهرباء)

105.فاطمة عبدالله المقصبي (طبيبة)

106.الطيب بوعجيلة بلاش(رئيس مفوضية المجتمع المدني طبرق)

107.خليل علي نصر

108.خالد محمود (إعلامي)

109. فوزية سعيد السراوى (ناشطة فى المجتمع المدنى)

110. مصطفى سليمان محمد

111. مفتاح خالد سمحان (فنى عمليات نفطية)

112.خيرالله عطية لياس (مستشار سلامة وهندسة بيئية)

113.زياد محمد عقوب

114. مبروكة سليمان جبريل (ناشطة مدنية)

115.محمد عوض القويري (ناشط مدني)

116. سمية المصراتي (رئيس منظمة قوة الربيع العربي)

117. شيم بوفانه (ناشطه مدنية)

118. احمد عبدالله الفاخري المدير التنفيذي لمنظمة التراث والتعددية الثقافية

119. منير الشاعرى ناشط مدنى

120. عزالدين خالد عبدالنبي

121.ناصر الجليلي

122. جمال يونس محمد (ناشط مدني)

123. عبد المنعم على عمر (ناشط مدنى)

124.فرج ارحومه بوفرنه (خبير صيد بحري)

125. فرج رمضان الفايدى (ناشط سياسي)

126. سعد جاب الله محمد (مهندس بشركة الخليج العربي للنفط)

127. مشهي عبدالكريم حمد (مهندس وناشط مدني)

128. عدنان عمران اخليف (ناشط مدني)

129.حسين رزق محمد (محاسبغ ومراجع مالي) حمزه 130.حمزه جبريل عقيله (أستاذ جامعي)

131. صالح هارون عبدالخالق

132. خديجه فضل الفزانى (رئيس منظمه بنغازى العصية)