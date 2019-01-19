الولايات المتحدة – أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمتنع حاليا عن إعلان حالة الطوارئ الوطنية لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة، مشددا على ضرورة حصوله على 5.7 مليارات دولار لتشييد الجدار مع المكسيك.

وردا على سؤال لقناة “فوكس نيوز” حول سبب امتناعه عن إعلان حالة الطوارئ الوطنية، قال ترامب “أريد أن أعطي برلمانيي المعارضة الديمقراطية فرصة للتوصل إلى اتفاق، لنرى ما إذا كانوا سيتصرفون بمسؤولية”، مؤكدا أن “ما لا نسعى إليه الآن هو حالة الطوارئ الوطنية”.

وكان ترامب تراجع أمس عن سلسلة تهديدات سابقة، قال إنه سينفذها لإنهاء حالة الجمود تتمثل بإعلان حالة الطوارئ الوطنية لتأمين التمويل بدون الحاجة إلى موافقة الكونغرس. وقال خلال اجتماع في البيت الأبيض إنه “لن يتسرع” في إعلان حال الطوارئ.

وأكد ترامب اليوم أن “الإغلاق” يمكن حله “خلال 15 دقيقة”.

وفي سلسلة تغريدات صباح اليوم كتب ترامب عبر حسابه في “تويتر” أن “الديمقراطيين يمكنهم حل مسألة الإغلاق خلال 15 دقيقة! اتصلوا بالسيناتور ممثلكم أو الممثل الديمقراطي واطلبوا منه أن يؤدي عمله! إنها أزمة إنسانية”. ودعا المعارضة الديمقراطية إلى “العودة لواشنطن” لإنهاء ما وصفه بأنه “الأزمة الإنسانية الرهيبة على الحدود الجنوبية”.

المصدر: وكالات