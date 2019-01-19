العراق – أعلن المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، أن بلاده تخطط لإعادة تفعيل قنصليتيها العامتين في الموصل والبصرة، وفتح قنصليتين في محافظتي كركوك والنجف بالعراق خلال العام 2019.

وأشار أقصوي، في مؤتمر صحفي في العاصمة أنقرة، إلى أن بلاده تسعى إلى تطوير العلاقات مع بغداد، مستذكرا تقديم بلاده أكبر تعهد وقدره 5 مليارات دولار من أجل إعادة إعمار العراق.

وقال، إن “الجهود متواصلة من أجل افتتاح معبر – أوفاكوي – الحدودي مع العراق”، مبينا أن العلاقات التجارية بين البلدين ستتأثر بشكل إيجابي عند افتتاح المعبر.

وأضاف، “نخطط هذا العام لإعادة تفعيل قنصلياتنا في الموصل والبصرة، ومن ثم في كركوك والنجف بالعراق.. وبهذه الطريقة، سيستمر نهجنا في احتضان جميع مناطق وفئات العراق”.

المصدر: الأناضول