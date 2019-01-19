ليبيا – نعت وكالة ” أسيوشيتد برس ” الأمريكية مصورها فى العاصمة طرابلس الصحفي محمد بن خليفة وذلك خلال تغطيته للإشتباكات الدائرة فى جنوب المدينة .

وقالت مصادر إعلامية بأن بن خليفة سقط مضرجاً بدمائه أثناء تأديته لواجبه الصحفي عندما سقطت بجواره قذيفة مساء الجمعة خلال الإشتباكات فى جنوب طرابلس ليفارق على إثرها الحياة فوراً .

وقالت رئيسة قسم الإعلام بوزارة الصحة وداد بن نيران، في بيان إن بن خليفة توفي متأثرًا بشظايا قذيفة انفجرت قرب

تجمع لعناصر مسلحة في منطقة سيدي السايح جنوب طرابلس، أثناء تأديته لعمله وقيامه بتغطية الاشتباكات، وقد نقل جثمانه إلى مركز طرابلس الطبي.

ويعمل محمد رحمه الله مصور لوكالة أسوشيتد برس AP في طرابلس وهو أحد أبرز المصورين الصحفيين في ليبيا منذ 2014 ونال العديد من الجوائز وشارك بالعديد من المسابقات والمعارض الدولية .

وفى أكتوبر الماضي إحتفل الفقيد بأول فيلم يصوره وكان من اخراج المخرجة الايطاليهGiovanna Gagliardo ومن انتاج Istituto Luce Cinecittà وقد عرض في مهرجان روما السينمائي فى ذلك الشهر .

وجرى تصوير الفيلم بين روما وطرابلس حيث شارك محمد فى تصوير اللقطات داخل العاصمة وتناول قصة عن الإيطاليين الذين عاشوا في ليبيا خلال العقود الماضية .

وإذ تعرب صحيفة المرصد عن أسفها لهذا الحادث المؤلم الذي يأتي ضمن سلسلة النزاعات البائسة التي لا يدفع ثمنها سوى الأبرياء ، فأنها تتقدم بأحر التعازي إلى عائلة بن خليفة وكافة الوسط الصحفي فى هذا المصاب الجلل .

إنا لله وإنا إليه راجعون

أسرة تحرير صحيفة المرصد

19 يناير 2019