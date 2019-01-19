فلسطين – أفادت حركة “حماس”، السبت، إن الحكومة الإسرائيلية “غير جاهزة” لصفقة تبادل أسرى جديدة، مشيرة أنه “لا جديد” في هذا الملف.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح خاص للأناضول، إن “الاحتلال الإسرائيلي ليس جاهزا لصفقة تبادل أسرى جديدة”.

وفي وقت سابق السبت، نقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر من الحركة لم تسمها، أن تل أبيب تجري اتصالات “غير مباشرة” لتحريك صفقة التبادل قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في أبريل / نيسان المقبل.

وأضاف برهوم بهذا الخصوص: “لا جديد في ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى”.

وتحتجز “حماس” منذ عام 2014 أربعة إسرائيليين بينهم جنديان لم يعرف حتى اليوم مصيرهم، وترفض الحركة تقديم معلومات عما إذا كان المحتجزون على قيد الحياة.

وتطالب “حماس” بضرورة إطلاق سراح أسرى “صفقة شاليط” الذين تمت إعادة اعتقالهم، مقدمة لأي مفاوضات حول صفقة تبادل ثانية.

وأبرمت الحركة في أكتوبر / تشرين الأول 2011 صفقة تبادل مع إسرائيل بوساطة مصرية، تم بموجبها إطلاق سراح 1027 معتقلا فلسطينيا، مقابل إطلاق حماس سراح الجندي جلعاد شاليط الذي كان محتجزا لديها.

لكن إسرائيل أعادت في يونيو / حزيران 2014 اعتقال 60 من الفلسطينيين المفرج عنهم من الضفة الغربية.

جدير بالذكر أن إسرائيل تعتقل في سجونها نحو 6500 معتقل فلسطيني، أغلبهم من سكان الضفة الغربية، وفقا لإحصاءات فلسطينية رسمية.