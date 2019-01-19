ليبيا – أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق على أنه آن الأوان للعمل الوطني الجاد لتعويض ما فات‏ وتوقف العراك والصياح، داعيةً الجميع للتكاتف من أجل هذا الوطن ‏للعمل للمستقبل بدلاً من العيش أسرى للمصالح‏.

داخلية الوفاق طالبت بحسب المكتب الاعلامي التابع لها الجميع بتناسي الخلافات لصنع المستقبل الذي يرنو إليه جميع أبناء ليبيا من أجل طريق للغد المشرق لوطن يسوده العدل والمساواة‏ و لا يفرق بين لون وجنس‏ و وطن فيه تصان الحقوق وترد فيه المظالم إلى أهلها‏ لا إقصاء فيه ولا تهميش‏.‏

وأضافت :”معاً نغلق أبواب الكراهية والصراع‏ فالوطن منهك والشعب متعب لنمد أيادينا جميعاً للعمل والبناء‏ واستعادة روح المحبة والود التي غابت بين أبناء الوطن الواحد‏”.