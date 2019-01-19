ليبيا – أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق على أنه آن الأوان للعمل الوطني الجاد لتعويض ما فات وتوقف العراك والصياح، داعيةً الجميع للتكاتف من أجل هذا الوطن للعمل للمستقبل بدلاً من العيش أسرى للمصالح.
داخلية الوفاق طالبت بحسب المكتب الاعلامي التابع لها الجميع بتناسي الخلافات لصنع المستقبل الذي يرنو إليه جميع أبناء ليبيا من أجل طريق للغد المشرق لوطن يسوده العدل والمساواة و لا يفرق بين لون وجنس و وطن فيه تصان الحقوق وترد فيه المظالم إلى أهلها لا إقصاء فيه ولا تهميش.
وأضافت :”معاً نغلق أبواب الكراهية والصراع فالوطن منهك والشعب متعب لنمد أيادينا جميعاً للعمل والبناء واستعادة روح المحبة والود التي غابت بين أبناء الوطن الواحد”.