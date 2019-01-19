ليبيا – أعرب النائب مصباح دومة عن بالغ إستيائه من إحاطة المبعوث الأممي غسان سلامة يوم أمس الجمعة مؤكداً بأنها لم تأتي بجديد الا فسخ الاتفاق السياسي .

وفى تصريح لـ المرصد قال دومة اليوم السبت ، أن الإحاطة لم تحمل إلا مجرد بعض التمنيات بترتيبات أمنية مشيراً إلى أن المبعوث أظهر نفسه فى ثوب إيقاف الحرب بينما كان لا صوت يعلو فوق صوت الرصاص أثناء الإحاطة .

وقال دومة بأن سلامة تحدث عن الترتيبات المالية وكأنها أنهت ازمة السيولة وقدم فى إحاطته مزيد من الدعم للمحافظ المركزي في طرابلس الصديق الكبير متهماً إياه بافتعال الأزمات في طور قرار مخالف للقانون أكد بأنه سيكلف ليبيا الكثير من استنزاف الموارد لخلق استقرار اقتصادي مزيف وهش وكارثي على المدى المتوسط والطويل .

وعن المؤتمر الجامع قال النائب بأنه مبهم ولكن سلامة يقول بأنه سيضم أعضاء مناسبين ويمثلون كل الليبيين ، وأضاف متسائلاً : ” ما هي المعايير ومكان وزمان هذا المؤتمر الذي يطلب المبعوث الأممي الدعم الدولي له لتنصيب من يخدم مصالح تلك الدول وليس مصلحة ليبيا ؟ ” .

وختم دومة بأن ” الرد القاسي كان من مندوبي بعض الدول التي قال بأنها تعلم بأن إحاطة سلامة نسج من الخيال وتمنيات يطمح الى تحقيقها وعاجز عن القيام بها بل أنه فشل في مهمته وحان له الرحيل فمن ليس له الدراية لا يملك الإرادة ” ، وذلك على حد تعبيره .

المرصد – متابعات