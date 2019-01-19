ليبيا – أصدر المجلس الإجتماعي الأعلى لطوارق ليبيا برئاسة الشيخ ( مولاي قديدي ) البيان رقم (23) لسنة 2019 بشأن تأييده العمليات العسكرية بالجنوب الليبي حاسماً بذلك الجدل حول مايشاع عن موقف القبيلة من الأحداث الجارية فى المنطقة .

وفى بيان تلقت المرصد نسخة عنه أكد المجلس الإجتماعي الأعلى لتوارق ليبيا متابعته المستجدات في مناطق الجنوب الليبي ، وما آلت إليه الأوضاع خاصة في الجانب الأمني .

وقال المجلس بأنه يبدي ارتياحه العميق للإعلان الصادر عن القيادة العامة للجيش الليبي ، بانطلاق العمليات العسكرية في الجنوب ضد عصابات المعارضة الأجنبية وبقايا عصابات الإرهاب والتطرف التي تعبث بأمن الجنوب .

وأضاف : ” نعلن بأننا كنا ولا زلنا ندعم أي جهد يبذل من أجل وضع ركائز أساسية لاستقرار الوطن عامة والجنوب خاصة ونقف سداً منيعاً ضد كل ما يحاك من دسائس سواء كانت خارجية أو داخلية تنفذ من قبل أبناء جلدتنا بكل أسف “.

وتابع الطوارق فى بيانهم : ” ندعم هذه الصرخة الصادرة من القيادة العامة للجيش الليبي ، مؤكدين على ما جاء في بنودها من ضرورة حفظ الدماء المعصومة وصون الممتلكات الخاصة والعامة وعدم تعريض المدنيين الأبرياء للخطر بل العمل على تأمينهم من كل الشرور المحيطة بهم ” .

كما جدد الطوارق على رفعهم الغطاء الإجتماعي عن كل فرد من أبنائهم يثبت تورطه في أفعال تزعزع أمن البلاد عامة والجنوب خاصة داعين بقية القبائل والمناطق والمدن الليبية أن تحذوا حذوهم في ذلك .

وأكد البيان إن معاناة الجنوب ومنذ سنوات قد فاقت كل تصور بسبب تفشي الجريمة بفعل مجموعات الإرهاب وتجار المخدرات والهجرة غير القانونية وما صاحب ذلك وغيره من تدني في الحالة المعيشية التي تحولت إلى كابوس أثقل كاهل كل أبناء فزان وفي مقدمتهم الطوارق .

وختم الطوارق بيانهم بالقول : ” لقد حان الوقت كي نضع خلافاتنا جانباً ونقف جميعاً وقفة رجل واحد لتأمين هذا الجزء العزيز من تراب الوطن والعمل على صون كرامته ووحدة ترابه وتحقيق أمنه، فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن ” .

المرصد – خاص