أنجلترا – يحل كريستال بالاس صاحب المركز الـ14 ضيفا على ليفربول المتصدر مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز السابع على التوالي على ملعب أنفيلد وذلك للمرة الأولى منذ يناير لعام 2014 والابتعاد بصدارة الدوري الإنجليزي وفرض مزيد من الضغوط على مانشستر سيتي، مطارده الرئيسي، فيما يطمح كريستال بالاس إلى كسب نتيجة إيجابية لتحسين موقعه في الترتيب العام.

كما سيحاول مهاجم ليفربول محمد صلاح أن يصبح أول لاعب مصري وثامن لاعب إفريقي يصل إلى 50 هدفا في البريميرليغ، فقد سجل محمد صلاح 48 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، 46 هدفا مع ليفربول واثنان مع تشيلسي.

ويتطلع النجم المصري لقيادة “الريدز” نحو تحقيق الانتصار الـ19 في النسخة الحالية من المسابقة للوصول إلى النقطة الـ60.

يذكر أن ليفربول لم يخسر في آخر 31 مباراة على أرضه في الدوري الإنجليزي، ويعد كريستال بالاس هو آخر فريق تمكن من تحقيق الفوز على ليفربول بملعب أنفيلد في مسابقة الدوري، حيث لم يتذوق “الريدز” طعم الخسارة على ملعبه ووسط جماهيره في البريميرليغ منذ هزيمته أمام كريستال بالاس بنتيجة 1 – 2 في أبريل 2017.

المصدر: وكالات