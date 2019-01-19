ليبيا – أكد رئيس لجنة الأزمة ومدير إدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة الطاهر عبد العزيز سليمان وصول إمدادات طبية عاجلة أمس الجمعة إلى بعض المستشفيات التي تستقبل جرحى الاشتباكات الدائرة جنوب العاصمة طرابلس.

الوزارة أوضحت وفقاً للمكتب الاعلامي التابع لها أن مستشفيات “علي عمر عسكر” “السواني القروي” ” الحوادث أبي سليم” استلمت إمدادات طبية لعلاج جرحى الاشتباكات فيما ستصل اليوم السبت إمدادات طبية أيضاً للكل من مستشفيات العزيزية الميداني ترهونة العام والزنتان.

وأشار سليمان إلى متابعته أوضاع المستشفيات التي تستقبل الحالات المصابة جرّاء الاشتباكات بالتعاون مع أعضاء اللجنة المشكلة بقرار من وزير الصحة المفوض أحميد محمد بن عمر لمتابعة الأحداث الجارية وتوفير كافة التسهيلات لتقديم الخدمات الصحية للجرحى.

هذا وتضم اللجنة في عضويتها كل من مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية فوزي صالح أونيّس ومدير إدارة التفتيش والمتابعة عمر أحمد الطوير ومدير إدارة الشؤون العلاجية إبراهيم محمد عفّان ومدير جهاز الإسعاف مصطفى محمد كريمة.