وقال أنجيل غارسيا، كبير مهندسي تنسيق عملية البحث والإنقاذ، السبت، إن ذلك التقييم يعتمد على أن “يسير كل شيء على ما يرام”.

وأضاف غارسيا أن عملية حفر تجرى لعمل فتحة قبل أن يقوم اثنان أو ثلاثة من الخبراء في عمليات الإنقاذ المرتبطة بالتعدين بحفر نفق أفقي إلى الموقع الذي تعتقد السلطات أن الطفل موجود فيه.

وأوضح غارسيا قائلا “نأمل أن نتمكن من الوصول إليه في أقرب وقت ممكن وإعادته إلى والديه”.

ولم يحدث، إلى حدود الساعة، تواصل صوتي مع الطفل خولين روزيلو، الذي سقط في الحفرة التي يبلغ عمقها 110 أمتار.