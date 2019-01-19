طوكيو تقبل التفاوض على إعادة تسمية بحر اليابان

طوكيو تقبل التفاوض على إعادة تسمية بحر اليابان

اليابان – أفادت صحيفة Sankei Shimbun، بأن السلطات اليابانية وافقت على بحث مسألة إعادة تسمية بحر اليابان مع ممثلين عن الكوريتين.

وذكرت الصحيفة، أن المشاورات ستجرى في ربيع 2019 وأن الدول الثلاث المعنية، ستقدم تقاريرها للمنظمات الدولية المعنية عام 2020.

وفي أوائل التسعينات طالبت بيونغ يانغ وسيئول، بتغيير اسم البحر، حيث ذكرت أنه قد تم فرضه على المجتمع الدولي من قبل النظام الياباني في بداية القرن العشرين “نتيجة للاستعمار الياباني” لدول المنطقة في تلك الفترة.

ولكن طوكيو رفضت تغيير تسمية هذا الحوض المائي، وتؤكد أن التسمية جاءت بمبادرة من رسامي الخرائط الأوروبيين في القرن التاسع عشر.

وفي الجزء الغربي من بحر اليابان، يقع أرخبيل توكتو (تاكيشيما) الذي تؤكد سيادتها عليه كل من اليابان وكوريا الجنوبية.

وحتى مطلع القرن العشرين كانت الجزر تابعة لكوريا، إذ استولت عليها اليابان في فبراير 1905.

المصدر: news.mail.ru