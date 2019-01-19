ليبيا – قال عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي إن إحاطة المبعوث الأممي إلى لبييا غسان سلامة أمس الجمعة لم تعطي الجيش والقيادة العامة حقها بعد الانتصارات التي تحققت في درنة وبنغازي.

عبد النبي بيّن في تصريح خاص لقناة”ليبيا روحها الوطن” تابعته صحيفة المرصد أن سلامة لم يشر خلال الإحاطة إلى عمليات التحرير الجارية حالياً في الجنوب والتي تزامنت مع الاحاطة.

وأشار إلى أن الجيش تمكن من القضاء على الإرهابي أبو طلحة الذي أعُلن في وقت سابق عن قتله في كل من العراق وسوريا وأوباري من قبل البنتاغون، مبيناً أنه من الأجدر أن يقوم المبعوث الأممي بطلب دعم الجيش والقياده العامة من خلال رفع حظر التسليح على الجيش.