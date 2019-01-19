ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب صالح افحيمة الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي أمام مجلس الأمن عن الوضع في ليبيا أمس الجمعة بأنها لم تكن سوى اجتراراً لإنجازات باهته وصفها هو نفسه في نص إحاطته بقوله ” المكاسب التي حققناها خلال الفترة الماضية هشة ويمكن أن نخسرها في أي لحظة”.

افحيمة أكد في تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك” على أن الحلول التلفيقية لن تكون بحال من الأحوال قاعدة متينة لبناء الدولة في ليبيا كما أن التعنت من طرف البعثة ورئيسها ومحاولة فرض الحل المرغوب و ترك الحلول الممكنة لن يزيد الوضع الا سوء.

ويرى أنه أصبح واضحاً عدم إمتلاك أي أحد خارطة حقيقية للحل الجذري للأزمة في ليبيا حيث ظهر للعيان خصوصاً بعد هذه الإحاطة أن البعثة نفسها تتحرك وفقاً لتعليمات متناقضة تأتيها من أطراف دولية مختلفة المصالح حول ليبيا.

وأشار إلى أن ذلك يفسر ما وصفه بـ”التخبط المخجل” الذي تقع فيه شخصية لها خبرتها السياسية كغسان سلامة والذي بات جلياً أنه أصبح يكيل بمكيالين و يستخدم صلاحيات البعثة وصلاحياته كمبعوث لتغليب طرف سياسي بعينه على آخر.

افحيمة إستطرد قائلاً :”لعل ترحيباته المتكرره و انبهاره بما يقوم به هذا الطرف حتى و إن كان هذا العمل هو مجرد تعيين وكيل وزارة أو ربما مدير إدارة في وزارة ما وبالمخالفة للاتفاق السياسي نفسه والتي يقابلها اهماله لأعمال وطنية أخرى هي أكبر حجماً واكثر نفعاً للبلاد كعملية تأمين الجنوب مثلاً التي يخوضها الجيش الليبي حالياً هي أكبر دليل على التحيز المدروس والممنهج”.

ونوّه إلى أن خارطة الطريق التي قدمتها البعثة الأممية من أجل الوصول إلى الإستقرار في ليبيا تحولت عن مسارها و أصبحت مجرد خطة هدفها إجراء انتخابات ولا يهم اذا حققت هذه الانتخابات الاستقرار المنشود أم لم تحققه بحسب قوله.

عضو مجلس النواب أوضح أن الحل الجذري والنهائي للأزمة السياسية في ليبيا لن يكون إلا ذاك الحل النابع عن قناعة كل الليبيين باختلاف اطيافهم السياسية أما الحلول التلفيقية فلن تحقق سوى مصالح من جاؤوا بها من الخارج وبعض ممن تخدم مصالحهم الشخصية أو الحزبية أو الطائفية أو حتى الجهوية في الداخل.

كما إعتقد أن أي حل لا يمر عبر البوبات الثلاثة المتوالية التالية لن يكون حلاً جذرياً ونهائي للأزمة والمتمثلة بتوحيد المؤسسات في ظل سلطة تنفيذية موحدة (حكومة واحدة) والاستفتاء على الدستور والخروج من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة الدائمة وأخيراً اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية “متزامنة” على الأساس القانوني للدستور الدائم للبلاد.