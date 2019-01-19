لكن المسؤولين بإحدى المدن في جزيرة صقلية الإيطالية من خلال محاولتهم لإعادة إحياء هذه المدينة الآيلة إلى الأفول، بسبب تراجع أعداد السكان، لجأوا إلى الخيار الصعب وقرارات حيوية للإبقاء عليها، ودب الروح فيها.

ومن أبرز قرارات المسؤولين في مدينة سامبوكا الجبلية الصقلية، ذات التراث العربي الإسلامي، عرض منازل وشقق للبيع بحد أدنى يصل إلى واحد يورو فقط.

وتطل العديد من منازل وشقق هذه المدينة على مناظر خلابة تشرف على سواحل الجزيرة المتوسطية، مما يعني أن الراغبين في الشراء يمكنهم الحصول على منزل أو شقة أرخص حتى من سعر فنجان قهوة.

وبحسب مسؤولي المدينة، فإن عدد السكان فيها تراجع بشكل كبير جراء هجرة السكان إلى المدن الكبيرة في الجزيرة وفي داخل إيطاليا عموما.

ليس هذا فحسب، بل إن عملية شراء الشقة سهلة ويسيرة جدا ومباشرة أيضا، وفقا لما ذكرته صحيفة “غارديان” البريطانية.

وقال نائب عمدة المدينة ومستشارها السياحي جيوسيبي كاشيوبو “بخلاف ما تعرضه المدن الأخرى من أسعار مخفضة لأهداف دعائية، فإن ما نعرضه في هذه المدينة حقيقي والسعر لا يتجاوز يورو واحد”.

وأضاف إن البلدية ليست جهة وسيطة بين المالكين القدامى والجدد بل تملك هذه المنازل والشقق، وقال “إذا أردت ذلك المنزل فهو لك فورا”.

غير أن هناك شرطا هو أن على المالك الجديد أن يقوم بتجديد شقته أو منزله في غضون 3 سنوات بسعر يبدأ من 15 ألف يورو، كما سيحتاج إلى إيداع 5000 يورو كوديعة أمنية، يمكن استعادتها عند اكتمال أعمال التجديد.

وتعرف المدينة بلقب “مدينة البهاء” وتطل على البحر المتوسط وتقع في منطقة جبلية وضمن منطقة محمية طبيعية، وتتسم بالهدوء والسلام والبعد عن الضوضاء، وفقا لما ذكره كاشيوبو.

وأضاف قائلا “لا نريد أن نخسر تراثنا العربي الجميل في المدينة”.

ويميل لون شوارع المدينة إلى الوردي المائل إلى الحمرة وتنتشر فيها الساحات وحدائق النخيل والمداخل ذات الأقواس، ويمكن منها رؤية جبل إتنا البركاني عندما تكون السماء صافية.