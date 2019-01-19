ليبيا -حذرت ” قوة حماية طرابلس ” سكان المناطق الواقعة فى نطاق جنوب طرابلس والتي شهدت إشتباكات خلال الأيام القليلة الماضية من مخلفات الحرب .

وحذرت القوة اليوم السبت فى بيان من مكتبها الإعلامي جميع أهالي جنوب العاصمة من هذه المخلفات وهي المنلطق التي قالت بأنها تعرضت لهجوم ماوصفتها بالمجوعات المسلحة الإجرامية التابعة لما وصفته باللواء المزعوم .

ودعت القوة السكان وعند مشاهدة أي أجسام غريبة من قذائف أو ذخيرة للأسلحة الثقيلة التي قالت بأنها أستخدمت من قبل هذه المجموعات لقصف المنازل والأحياء ، لعدم الإقتراب منها وإبلاغ مديريات الأمن اومكاتبها على الرقم التالي :

091-2227578

المرصد – متابعات