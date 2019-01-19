ليبيا – أكدت غرفة عمليات قيادة قوة حماية طرابلس اليوم السبت على إلتزامهم بالاتفاق المبدئي مع أعيان ومشايخ بني وليد على التهدئة ووقف إطلاق النار فى مناطق جنوب طرابلس .

وقال قيادي بالغرفة فضل عدم إعلان هويته في تصريح للمرصد بأن أوامر صدرت منهم لوحداتهم بالتهدئة والتمركز داخل المناطق الخاضعة إدارياً إلى منطقة طرابلس الكبرى .

كما أوضح ذات المصدر بأن هذه الخطوة تأتي إحتراماً لجهود ومساعي مشائخ بني وليد والذين فتحوا خط تواصل مباشر ومستمر مع قيادة قوة حماية طرابلس ومجلس الحكماء منذ مساء أمس الجمعة .

ومن جهته أكد الشيخ د.محمد البرغوتي رئيس وفد مشائخ ورفلة على أن الإتفاق المبدئي يسير على ما يرام، وبأن جلسات إستكمال الإتفاق النهائي ستستأنف في طرابلس صباح غد الأحد .

كما أكد البرغوتي مساء اليوم السبت إن محاولات إفساد ذات البين من البعض ، دون تسميتهم ، مستمرة مؤكداً بأنها لن تنجح في إفساد مساعي الصلح وذلك على حد تعبيره .

المرصد – خاص