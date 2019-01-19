ليبيا – أصدرت كتلة ” نواب برقة ” فى مجلس النواب والمكونة من حوالي 35 نائباً بشأن إحاطة المبعوث غسان سلامة لمجلس الأمن مساء الجمعة واصفة إياها بالمملة وبأنه أصبح مبعوث الأمين عام أمين الأمم المتحدة لـ ” حي الأندلس وطريق السكة ” حسب ما جاء في إحاطته .

وفى بيان تلقت المرصد نسخة عنه ، قالت الكتلة بأن سلامة تجاوز الواقع والحقيقة والاحداث والزمن في استفزاز شديد للشعب الليبي ومؤسساته الشرعية متهمة إياه بعدم إحترام الضحايا الذين سقطو في طرابلس قبيل ساعات من كلمتة أو حرب الجيش الليبي فى الجنوب لتحريره من الإرهاب والتطرف والقضاء على قيادات إرهابية كبيرة مطلوبة دولياً قُضي عليها في عملية عسكرية بالجنوب .

وإعتبر البيان مقتل هذه القيادات خير دليل على عدالة الحرب التي يلتف عليها كل الشعب الليبي ولم يكلف سلامة نفسه بالحديث حولها وأضاف :

” لقد إعتاد السادة النواب علي ممارسات وسلوك السيد سلامة التي تستهدف سيادة ليبيا ومؤسساتها المنتخبة ونهج الانتقاء والتحيز لطرف في محاولة لزرع الفتنة والانقسام بين أبناء الوطن ولم نتوقع أن يصل في كلمته لحد تعظيم وضع حجر أساس مركز شرطة حي الأندلس وتجاهل بناء 11 مركز أمني نموذجي في مدينة بنغازي ومحيطها تم إفتتاحها بعد تدميرها من قبل تنظيم داعش “ .

وتابع النواب بيانهم بالقول : ” إن تجاهل سلامة في كلمتة للإتفاق السياسي ولاتقارب بين مجلسي النواب والدولة من ناحية و تجاهله دعوات إلتئام المجلس الرئاسي إحترام التوافق المنصوص عليه من ناحية أخري هو دليل على تشجيعه الاستفراد بالقرار الليبي واستمرار تدهور الأوضاع السياسية التي تمس وحدة ليبيا وسلامة شعبها كما يرفض سلامة ايضاً من خلال مواقفه وتصريحاته انتخاب رئيس للدولة ويرفض إنتاج مجلس رئاسي جديد ويرفض التئام المجلس الحالي … فماذا يريد هذا السيد تحديداً وقد أصبح يمارس السلطة وتناسى بأنه مبعوث أممي للدعم والمساندة فقط ” .

وإعتبر البيان ان تركيز وإصرار سلامة على عقد مؤتمر جامع حسب رؤيته دون معاير واضحة لأعضائه او جدول اعماله او مرجعيته ومشروعية ما ينتج عنه او رؤية مشتركة متفق عليها بين الليبيين هي محاولة واضحة لتازيم الوضع وزيادة في التشرذم وتمزيق البلاد وقفز على الاعلان الدستور والاتفاق السياسي والشرعية القائمة.

ودعت الكتلة النيابية لشعب الليبي على أن يتفق اليوم على حقيقة أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي هو سبب ازماته المستمرة وتقسيمه وتفرقه حتى أصبح هناك مشروع لبعثة الامم المتحدة في ليبيا بمعزل عن الليبيين ويتعارض مع مصلحة البلاد ومستقبل ابنائها .

وختم البيان : ” وإذ علينا أن نعترف بمصابنا جميعاً وبخيبة الأمل والاحباط حالنا حال كل ابناء شعبنا امام المبعوث العربي القومي الذي يعيش بالغرب الاوروبي ، فإننا ندعو مجلس النواب رئاسة وأعضاء الى عدم استقبال سلامة مستقبلاً او التعامل معه والمطالبة الرسمية من قبل الامين العام للامم المتحدة بتغييره ” .

المرصد – متابعات