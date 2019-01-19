الأردن – أفادت وكالة “عمون” بتشكيل لجنة مشتركة بين نقابة المقاولين الأردنيين ونظيرتها السورية، لبحث سبل تسهيل مساهمة المقاول الأردني بمشاريع إعادة الإعمار في سوريا.

وذكرت الوكالة، أن من بين الأمور التي بحثها وفد من نقابة المقاولين الأردنيين في دمشق تبادل الاعتراف بالمقاولين في البلدين (المعاملة بالمثل).

وأشارت إلى أن الوفد الأردني برئاسة نقيب المقاولين أحمد اليعقوب، قد أنهى أمس الجمعة، زيارة إلى العاصمة السورية، تلبية لدعوة من نقابة المقاولين السوريين.

وأوضحت أنه تم خلال الاجتماع الثنائي، بحث آلية التعاون والمواد القانونية الواجب تعديلها من أجل تسهيل آلية العمل بين المقاولين الأردنيين والسوريين.

وقالت إن الوفد الأردني التقى أيضا برئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ بحضور نقيب وأعضاء مجلس نقابة مقاولي الإنشاءات في سوريا.