ليبيا – شارك وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة والوفد المرافق له أمس الجمعة في فعاليات الإجتماع الوزاري (حوار 5+5 ) لغرب البحر الأبيض المتوسط بمدينة فاليتا بجمهورية مالطا.

حيث شاركت في هذا الحوار وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة (دول الضفة الجنوبية الخمس وهي ليبيا،تونس،الجزائر،المغرب،موريتانيا ودوّل شمال المتوسط وهي مالطا،إيطاليا،فرنسا،إسبانيا،البرتغال) بالإضافة إلى الإتحاد الأوروبي والإتحاد من أجل المتوسط و مؤسسات أخرى.

وتم خلال الإجتماع تدارس القضايا ذات الإهتمام المشترك للمنطقة كقضية الهجرة والتنمية المستدامة ومشاكل الشباب والمرأة والتعليم وبناء القدرات وغيرها من القضايا.

وفي الختام تم إعلان إستلام دولة ليبيا رئاسة هذا التجمع إعتباراً من تاريخ عقد الإجتماع ولمدة سنتين مشاركة مع جمهورية مالطا.