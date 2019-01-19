انجلترا – حقق ليفربول فوزا بشق الأنفس على ضيفه كريستال في مباراة مثيرة 3-2 ، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتناوب على رباعية أصحاب الأرض كل من النجم المصري محمد صلاح هدفين في (د.46 و75) والبرازيلي فيرمينيو في (د.53) ووساديو ماني في (د.90+3)، بينما أحرز أهداف الفريق الضيف، أندروس تاوسيند في (د.34) وجايمس توكينز في (د.65) وماكس ماير في (د.90+5).

وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

بعد انتهاء الشوط الأول بتأخر “الريدز” بهدف لمصلحة الفريق الضيف، تمكن النجم المصري صلاح من التسجيل في الدقيقة الأولى من زمن الشوط الثاني (د.46) بطريقة رائعة.

ومنح البرازيلي فيرمينيو ليفربول التقدم 2-1 من تسديدة أرضية قوية على يمين حارس كريستال بالاس في (د.53).

الفريق الضيف أحرز هدف التعادل عبر جايمس تومينز بكرة رأسية بعد ركلة ركنية في (د.65).

محمد صلاح يمنح التقدم مجددا لفريقه بعد متابعته عرضية لجيمس ميلنر في المرمى الخالي من الحارس خوليان سبيروني في (د.75)، ليرفع رصيده إلى الهدف 16 في الموسم الحالي في صدارة ترتيب الهدافين.

وسجل الفرعون المصري هدفه الخمسين في البطولات الإنجليزية المحلية، بعد هدفيه في مرمى كريستال بالاس في البريميرليغ.

ووقع ساديو ماني على رابع أهداف “الريدز” بعد تسديده كرة أرضية زاحفة في (د.90+3).

وقلص كريس ماير الفارق مجددا لكريستال بالاس في (د.90+5).

المصدر: RT