ليبيا – استكمل وفد مجلس الدولة الاستشاري برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس فوزي العقاب برفقة أعضاء المجلس إبراهيم أبو شعالة وحامد الحته وهناء العرفي وعبدالله الكبير أمش الجمعة مشاركته في (الندوة الدولية حول المصالحات الوطنية) المنعقدة في مقر المستشارين بعاصمة المملكة المغربية الرباط.

الندوة تم خلالها بحسب المكتب الإعلامي التابع للمجلس الاستماع إلى التجارب الناجحة في برامج المصالحات الوطنية كتجربة دول (المغرب والجزائر وتونس وجنوب أفريقيا والسلفادور) التي طرحت خلالها التحديات والصعوبات التي واجهتها وصولاً إلى مشروع يهدف لاستعادة السلم والأمن.

وأكد وفد المجلس على أن المصالحة الوطنية هي الضمانة الوحيدة لنجاح عملية الانتقال الديمقراطي، مضيفاً أن التدخلات الخارجية تعتبر من أكبر العراقيل والمعوقات الحائلة دون إنجاز مصالحة وطنية.

وشدد على أن المصالحة الوطنية تعتبر ركيزة أساسية في عملية التحول الديمقراطي وأن القيام بها ليس واجب الحكومات فقط وإنما يجب أن تكون بمساهمة كل الأطراف الفاعلة في المجتمع الليبي.