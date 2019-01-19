وقالت مرسيدس في بيان إن مصنع سيارات الركاب من المقرر بناؤه بواسطة شريك محلي، موضحة أن المشروع يتم “بتعاون وثيق” مع الحكومة المصرية.

وأضاف البيان: “علاوة على ذلك، مع محفظة منتجاتنا واسعة النطاق، ومبادرتنا في مجال السيارات الكهربائية وكذلك خبرتنا فيما يخص مفاهيم التنقل الحديثة، فإننا جاهزون لدعم السلطات المصرية في المشاريع ذات الصلة”.

ونقل البيان عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قوله: “نرحب بقرار مرسيدس- بنز استئناف تصنيع وتجميع السيارات في مصر، وهي خطوة تعكس تحسن بيئة الاستثمار وأداء الأعمال في مصر، في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وكذلك انفتاح مصر على التعاون مع الشركة الألمانية في إطار سياساتها لتطوير قطاع السيارات في مختلف فئاته”.

وأشار البيان إلى أن محادثات تجري مع الحكومة المصرية بشأن “مشاريع للبنية التحتية مهمة للدولة”.

وفيما يختص بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر و”المدن الذكية” الجديدة المزمعة، قال البيان إن دايملر، الشركة الأم لمرسيدس-بنز، “عرضت خبرتها في مفاهيم التنقل الحديثة، والنقل الكهربائي والسيارات الكهربائية، وكذلك القيادة الذاتية”.

كما أوضح أن عضو مجلس الإدارة ماركوس شيفر أجرى مؤخرا “مناقشات ناجحة” مع رئيس الوزراء المصري.

ووصف شيفر مصر بـ”موقع تنافسي وجذاب لإنتاج ودعم اللوجيستيات”، موضحا أن وجود مصنع تجميع هناك يمكن مرسيدس بنز من توسيع موقعها السوقي.