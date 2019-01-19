المغرب – انتشرت في الفترة الاخيرة وصفات عديدة للمشروبات والاكلات التي تستخدم كديتوكس لتطهير الجسم والتخلص من السموم والدهون المتراكمة في الجسم. ولكن بات بامكانكم تحضير هذا النوع من المشروبات في المنزل والتخلص من كلفتها العالية.

وفي هذا السياق، يؤكد الاطباء ان مشروب الشاي الأخضر والزنجبيل يمكنه ان يقوم بمهمة تنطيف الجسم من السموم والدهون المتراكمة، وذلك لاحتوائهما على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وبعض الفيتامينات التي يحتاجها الجسم وأيضا مضادات للفيروسات والجراثيم.

كذلك يعمل الشاي الأخضر على تقوية جهاز المناعة بشكل كبير، في حين ان الزنجبيل يساهم في تنظيف الجسم والقولون والأمعاء من السموم.

ويكفي ان تضع ملعقة من الشاي الأخضر مع ربع ملعقة من الزنجبيل المبشور، او البودرة مع ملعقة صغيرة من العسل في الماء الساخن. ويشرب قبل تناول الوجبات الثلاث الاساسية .