ليبيا – أدانت منظمة الصحة العالمية الهجمات المستمرة على المدنيين والمرافق الصحية في ليبيا حيث قتل ما لا يقل عن 16 من بينهم 6 مدنيين في الاشتباكات المسلحة بالعاصمة.

رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في ليبيا الدكتور سيد جعفر حسين قال وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمنظمة إن الاعتداءات على المدنيين والمرافق الصحية تعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.

وبيّن أن المدنيون يدفعون الثمن الباهظ للقصف المباشر والعشوائي للإشتباكات المستمرة في طرابلس، داعياً أطراف النزاع إلى الامتناع عن استهداف المدنيين والمرافق الصحية.