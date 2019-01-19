ألمانيا – جذب موهبة المنتخب العراقي مهند علي كاظم أنظار نادي بوروسيا دورتموند الألماني، ليسعى الأخير لضمه إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتخطط إدارة نادي بروسيا دورتموند الألماني، لخطف مهند علي مهاجم فريق الشرطة وموهبة منتخب العراق، الملقب “ميمي” خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ووفقا لما أورده موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن إدارة نادي دورتموند وضعت نصب أعينها مهاجم فريق الشرطة، موضحة أن النادي الألماني سيقوم بمراقبة اللاعب في الفترة المقبلة بعد تألقه مع فريقه ومنتخب بلاده، تمهيدا للظفر بتوقيعه.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد اللاعب البالغ 18 عاما مع فريقه الشرطة العراقي في نهاية الموسم الجاري.

ويرافق مهند منتخب بلاده العراق في بطولة كأس آسيا 2019 المقامة حاليا بالإمارات، حيث وضع “ميمي” بصمته مع أسود الرافدين على هدفين أمام فيتنام واليمن، فيما هو أصغر المشاركين في البطولة.

ونجح منتخب العراق بالتأهل إلى الدور الـ16 من البطولة الآسيوية على أن يلاقي نظيره القطري للبحث عن بطاقة التأهل لدور الثمانية.

المصدر: وكالات