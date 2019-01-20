ليبيا – قالت محطة تلفزيونية إسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرض اليوم الأحد، على رئيس تشاد إدريس ديبي، المساعدة في حماية حدود بلاده مع ليبيا.

وذكرت القناة (12) في التلفزيون الإسرائيلي (خاصة) أن نتنياهو عرض على ديبي المساعدة في منع تسلل مسلحين من مجموعات “إرهابية” إلى أراضي بلاده .

ورجحت القناة أن يتم التوافق إيجابيا في هذه القضية، وأن تساعد إسرائيل فعليًا في حماية الحدود وتعزيز القوات التشادية هناك، من دون تفاصيل بشأن طبيعة تلك المساعدة.

وغادر نتنياهو اليوم الأحد، تل أبيب متجها إلى تشاد للقاء ديبي، في زيارة تستغرق عدة ساعات فقط ووصفت القناة الزيارة بـ”التاريخية”.

وحسب القناة، رجح مسؤولون لم تسمهم، أن يعلَن عن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين وهو ماتم بالفعل فى العاصمة أنجامينا .

وكان رئيس تشاد، إدريس ديبي، قد وصل في 25 نوفمبر الماضي، إلى تل أبيب في أول زيارة من نوعها لرئيس هذه الدولة المسلمة وبعد قطيعة دامت لأكثر من 45 عاما بين البلدين بسب ضغوط من ليبيا على أنجامينا لعدم إقامة هكذا علاقة .

المرصد – وكالات